Van voetballen in de kelder tot de Johan Cruijff Arena: de droom van Ajax-talent Lily Yohannes (16)

Ze heeft nog geen middelbare schooldiploma, maar wel al vijf wedstrijden in de Champions League op haar naam staan. De 16-jarige Lily Yohannes is in korte tijd uitgegroeid tot een van de belangrijkste Ajacieden van het toernooi. Vanavond staat ze hoogstwaarschijnlijk in de basis tegen Chelsea in de kwartfinale van de Champions League.

Met een grote, gebeugelde glimlach poseert Lily Yohannes voor een selfie. Jeugdspelers van WV-HEDW willen met haar op de foto. Twee jaar geleden speelde ze zelf nog bij de club in de Watergraafsmeer, maar inmiddels heeft ze het blauw-wit ingeruild voor het rood-wit van Ajax. “Het is heel snel gegaan”, glundert ze. Lily Yohannes werd in 2007 geboren in Springfield in de Verenigde Staten. Ter vergelijking: in dat jaar was Ajax-aanvoerder Sherida Spitse al een jaar Oranje-international. "Van jongs af aan was het alleen maar voetbal bij ons thuis. Ik kan me niet herinneren dat ik met iets anders heb gespeeld dan met een bal. We maakten dan doeltjes in de kelder en gingen twee tegen twee spelen. Mijn twee broers tegen mijn vader en ik."

Beeld: Daniel Yohannes | Lily op 8-jarige leeftijd

"Echt een legend" Yohannes komt uit een echte voetbalfamilie. Haar twee broers voetballen op hoog niveau, haar vader voetbalde tot zijn knie het begaf en haar opa was aanvoerder van het Ethiopische nationale elftal, omdat Eritrea destijds onderdeel van dat land was. "Ik heb helaas nooit beelden van hem gezien”, vertelt Yohannes. "Maar ik heb wel veel verhalen over hem gehoord. Dat hij heeft gescoord vanaf de middenlijn in de Africa Cup bijvoorbeeld. Hij is echt wel een legend."

Famieliearchief | Bekuretsion Gebrehiwot in het Ethiopisch voetbalelftal

Talent Voor het werk van haar vader verhuisde de familie Yohannes naar Amsterdam toen Lily tien jaar oud was. Via verschillende amateurclubs zoals SC Buitenveldert en FC Amsterdam kwam Lily terecht bij WV-HEDW. Haar jeugdtrainer Youssef Danad was al vanaf het begin onder de indruk. "Ze viel wel op", lacht hij. Hij trainde haar twee seizoenen bij jongens onder 14 en jongens onder 15. Ze werden twee keer kampioen. “Ik was echt verrast toen ik haar zag spelen. Met name haar techniek in combinatie met haar inzicht. Ze kan heel goed iemand passeren, een mooie steekpass geven en ze is fysiek heel sterk." Of hij nog tips heeft voor vanavond? "Ze heeft af en toe nog te veel oog voor haar teamgenoten. Ze mag vaker voor eigen succes gaan en van afstand schieten,” aldus haar oude coach.

Foto: Dennis Jullens | WV-HEDW Jongens O15

Bondscoach Andries Jonker noemde Yohannes onlangs nog een "talent van de buitencategorie." Yohannes heeft op dit moment een Amerikaans paspoort en is bezig met het proces voor een Nederlands paspoort. Of ze al weet voor welk land ze wil uitkomen, wil ze liever nog niet kwijt. Vanavond staat ze hoogstwaarschijnlijk in de basis tegen Chelsea. Haar familie zit in het stadion. Yohannes, bescheiden en een beetje verlegen, heeft er zin in: “Het gaat echt leuk worden. Dit is waar ik altijd al van heb gedroomd."

