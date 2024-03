Treinverkeer tussen Amsterdam en Schiphol weer op gang na verstoring

Door een wisselstoring reden er vanochtend geen treinen tussen Amsterdam en Schiphol. Iets voor 9.00 uur meldde de NS dat de storing was opgelost en dat het treinverkeer langzaam weer op gang komt.

Het treinverkeer naar Schiphol was sinds gisteravond al verstoord door schade aan een bovenleiding in de Schipholtunnel. Door de werkzaamheden aan de bovenleiding reden er gisterenavond en in de ochtend al minder treinen op het traject. De wisselstoring zorgde ervoor dat het treinverkeer verder werd verstoord. Tot 9.00 uur vanochtend reden er daarom geen treinen naar Schiphol vanuit alle Amsterdamse treinstations.