Wilco H. 'martelde' zijn vriendin continu, dochter van 11 moest meerdere keren ingrijpen

Het Openbaar Ministerie spreekt van een 'langdurig horrorscenario' waarin de vriendin van de 41-jarige Wilco H. zich bevond. De Amsterdammer martelde en mishandelde de vrouw en dat komt tot een gruwelijke uitbarsting op 1 oktober 2023. Voor de ogen van hun 11-jarige dochter steekt hij de vrouw meerdere keren in haar rug, nek en hoofd. Het meisje probeert die nacht zélf tussenbeide te komen, maar alleen een telefoontje naar de politie kan het geweld uiteindelijk stoppen. De officier van justitie eist 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de geweldspiraal in een periode van drie maanden.

"Mijn vader valt mijn moeder aan, er is overal bloed", vertelt het 11-jarige meisje aan de telefoon met iemand van de alarmcentrale. "Ademt ze nog?", vraagt de vrouw. Waarop het meisje - duidelijk in paniek - antwoord dat ze dat niet weet. De opname van het gesprek dat op 1 oktober 2023 is gevoerd, werd vandaag afgespeeld in de rechtbank aan de Parnassusweg. Haar moeder overleeft het, maar raakte heel zwaar gewond en is getekend voor het leven.

Quote "Mijn vader valt mijn moeder aan, er is overal bloed" 11-jarig meisje in gesprek met politie

Het meisje is vlak voor het telefoontje ooggetuige geweest van de manier waarop H. zijn vriendin met een mes bewerkte. De vrouw werd daarbij in haar rug, nek en hoofd gestoken en aan haar haar door de kamer gesleept. Als de politie bij de woning in Amstelveen komt, zien agenten dat de vrouw haar steekwonden dichthoudt en onder het bloed zit. In gesprek met de politie verklaarde de vrouw dat ze in de blik van de man zag dat hij haar wat aan wilde doen. Hij liep naar de keuken, pakte een mes en stak haar daarmee in haar nek waarop het bloed eruit spoot. Het 11-jarige meisje, later verhoord door speciaal opgeleide rechercheurs, lag in bed toen ze haar vader 'ik ga je dood maken', hoorde schreeuwen. Het kind probeerde tussen beide te komen en pakte daarbij zelfs een mes uit de keuken. Het lukte niet haar vader te steken omdat het mes niet scherp genoeg was.

"Ik rende toen weer naar de keuken om een ander mes te pakken, maar dat werkte ook niet. Hij zei 'niet doen', toen ik hem probeerde te slaan", verklaarde het kind. De officier van justitie schetste vandaag een dapper beeld van het meisje. Zij pakte namelijk opnieuw een broodmes en een vleesvork in een poging haar moeder te redden. Toen dat niet bleek te werken belde ze de hulpdiensten. Het slachtoffer kon op een gegeven moment naar de buren vluchten. De man was in zijn auto gestapt om naar zijn woning in Noord te rijden. De politie kon het kenteken in het systeem zetten waarop agenten de achtervolging in konden zetten en de man - onder druk van waarschuwingsschoten - aanhielden. Wilco H. bekende vandaag zijn daden voor een deel. Het meeste geweld kwam voor tijdens ruzies, waarbij H. er bij de vrouw op aandrong met informatie te komen over overspel. Iets dat de vrouw altijd heeft ontkend. De man vertoonde volgens het slachtoffer al drie jaar 'stalkerig gedrag vertoond'. In die periode plaatste hij ook een tracker onder de auto van de vrouw. Maar waar hij zijn vrouw beschuldigde van vreemdgaan werd hij veroordeeld tot zeven maanden cel voor de bedreiging en mishandeling van een prostituee.

Op 15 juli 2023 kwam hij weer uit detentie na die celstraf. Zijn vriendin, met wie hij twee kinderen heeft, haalde hem op. De twee waren al ruim tien jaar samen en dus was de vrouw blij dat haar partner weer bij haar zou zijn. "Klaar voor een nieuwe start", verklaarde ze later, maar het ging diezelfde dag gelijk mis. Uitbarsting van geweld Na zijn vrijlating werd de man om de kleinste redenen agressief en beschuldigde haar van vreemdgaan in zijn periode van detentie. De avond van 15 juli was er een feestje, maar op het moment dat de twee in de auto stapten ontstond er ruzie die fysiek werd. "Ik pakte haar vast omdat ik niet in haar telefoon mocht kijken", vertelde H. vandaag. In de auto stond, tussen de twee, een gebroken fles waarmee hij de vrouw mishandelde. "Ik trok haar denk ik bij haar nek naar me toe en ik zag pas dat ze gewond was toen haar gezicht omhoogkwam. Er kwam zoveel bloed dat we gelijk naar het ziekenhuis zijn gereden", aldus H. Op foto's die vandaag getoond werden is een groot litteken te zien, 'een jaap van haar mondhoek tot haar oor', omschrijft de officier van justitie.

Quote "Hij was me aan het martelen, vanaf middernacht tot de kinderen wakker werden" Verklaring van slachtoffer

Twee weken later ging het weer mis. H. vroeg de vrouw opnieuw naar overspel en bij elk ontkennend antwoord sneed hij de vrouw op haar lichaam. "Hij was me aan het martelen, vanaf middernacht tot de kinderen wakker werden", verklaarde de vrouw. H. reageerde vandaag op het aantal messteken, uit onderzoek blijkt namelijk dat de vrouw 60 snijwonden had. "Het is bizar, ik heb er geen woorden voor", aldus H. "Ik besef dat ik te ver heen was, ik was totaal de weg kwijt." Kinderen getuige De kinderen van de twee zijn getuige van het geweld. "Ik hoorde dat er geslagen werd en dat mijn moeder riep dat mijn vader moest stoppen. Toen ik wakker werd en beneden kwam zag ik allemaal bloed", aldus de zoon van de twee. Het was die dag de verjaardag van het nu 11-jarige meisje: "Toen ik wakker werd zag ik dat mijn moeder in een hoekje op de bank zat. Ze bedekte haar gezicht en ik zag dat mijn vader een mes in zijn zak had. Mijn moeder had heel veel sneeën. Er was allemaal bloed op haar benen, haar lip was blauw van opgedroogd bloed en een ze had een grote snee op haar rug. Eind september wordt de vrouw opnieuw het slachtoffer van excessief geweld. Ze wordt gewurgd en raakt buiten bewustzijn. Opnieuw ontdekt het 11-jarige meisje dat het geweld heeft plaatsgevonden, maar toen de vrouw weer wakker werd stelde ze haar kind gerust. Ze kon ontsnappen aan de man en rent in haar ondergoed naar buiten en vraagt een man de politie te bellen. Later besluit de vrouw geen aangifte te willen doen waardoor de zaak het Openbaar Ministerie niet bereikt, wel werd door de burgemeester van Amstelveen een huisverbod opgelegd.

Quote "Ik heb het wel in haar nek of op haar borst gezet om dreigend over te komen om informatie naar boven te halen over het ‘vreemdgaan'" Wilco H.

"Het is bijzonder dat verdachte die avond niet is meegenomen. Waarom in deze zaak gereageerd is, zoals gereageerd is, weet ik niet", vertelde de officier van justitie vandaag op zitting. Op de vraag of de betrokken agenten zijn aangesproken op hun handelen laat de officier weten dat er wel gesprekken zijn gevoerd. Vuurwapen in mond Enkele dagen vóór het geweld op 1 oktober, wordt de vrouw opnieuw beschuldigd van vreemdgaan. Om de kinderen buiten de ruzie te houden stapt de vrouw bij haar partner in de auto om een rondje te gaan rijden. Op een gegeven moment pakt H. een vuurwapen en bedreigt het slachtoffer die op dat moment zegt: "Ik wil niet meer. Doe het pistool maar in mijn mond maar zorg dat mijn gezicht nog intact is zodat ik mooi kan worden begraven. Volgens het slachtoffer heeft de man toen het wapen in haar mond gestopt, maar nooit de trekker overgehaald. H: "Ik heb het wel in haar nek of op haar borst gezet om dreigend over te komen om informatie naar boven te halen over het ‘vreemdgaan’." Voor al het geweld eiste het Openbaar Ministerie 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Het Openbaar Ministerie en Richard Korver hebben het over al dan niet mislukte femicide. Richard Korver, advocaat van de slachtoffers meent dat alle seinen op rood staan.