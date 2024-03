Sprankje hoop voor derdelanders Hamid en Kumar na uitspraak rechtbank Roermond

De in Amsterdam wonende derdelanders Hamid en Kumar hebben nog steeds hoop dat ze in Nederland mogen blijven. Volgens de Raad van State moeten derdelanders - vluchtelingen uit Oekraïne die daar een tijdelijke verblijfsvergunning hadden - vóór 2 april vertrekken of asiel aanvragen. Maar de rechtbank in Roermond gaat tegen deze uitspraak in en oordeelt in een zaak aangespannen door drie derdelanders dat de drie voorlopig in Nederland mogen blijven.

Voor de derde keer deze maand staan Hamid uit Pakistan en Kumar uit India in Den Haag te demonstreren om uitzetting te voorkomen. De twee wonen in de opvanglocatie op het Amstel Botel in Noord. We spraken ze al een paar keer eerder over het Nederlandse terugkeerbesluit, dat volgens Hamid en Kumar in strijd is met Europese afspraken.

De Raad van State - de hoogste bestuursrechter van het land - oordeelde begin dit jaar dat de tijdelijke bescherming van derdelanders wordt beëindigd en dat ze tot 2 april de tijd hebben om het land te verlaten. Maar de rechtbank in Roermond schuift deze uitspraak opzij. Nieuws dat ook de demonstrerende derdelanders in Den Haag bereikt. "Ik lees het net, maar ik weet niet of het officieel is", zegt Kumar eerst nog afwachtend.

Ook hij en Hamid zijn - net als de meeste derdelanders - in beroep gegaan tegen het terugkeerbesluit dat ze in januari ontvingen. Er lopen zaken bij verschillende rechtbanken en Roermond is nu de eerste die uitspraak doet. "Het is een belangrijke uitspraak", zegt Hamid. "Maar we hebben meer soortgelijke uitspraken nodig."

Hoopvol

Andere rechtbanken zullen zeker naar de uitspraak in Roermond kijken, maar zijn niet gebonden deze over te nemen. Toch is Hamid hoopvol. "Als alle rechtbanken tegen het besluit van de Raad van State oordelen maken we een goede kans om te mogen blijven. Op 27 maart krijg ik van de rechter te horen of ik mag blijven of niet."