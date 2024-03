Staat doet onvoldoende om omwonenden Schiphol te beschermen, maar krimp niet nodig

Het kabinet doet onvoldoende om omwonenden van Schiphol te beschermen tegen de nadelige effecten van de luchtvaart. Dat oordeelt de rechtbank in Den Haag in een zaak die werd aangespannen door de Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV). "Door niet alle overlast mee te wegen, is de Staat niet binnen de bandbreedte van het Luchtvaartbesluit gebleven."

Daar gaat de rechtbank voor een belangrijk deel in mee. "De Staat handelt onrechtmatig door niet de juiste afweging te maken tussen de belangen van hen die baat hebben bij luchtverkeer van en naar Schiphol en de belangen van omwonenden van Schiphol", aldus de rechtbank.

De Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder vindt dat de geluidsnormen rond Schiphol de afgelopen decennia te ver zijn opgerekt, en dat de overheid de menselijke maat uit het oog is verloren. Daarom eiste de stichting een beperking van het aantal vliegbewegingen, strengere geluidsnormen en betere bescherming van omwonenden.

Volgens het kabinet zijn maatregelen voor mensen binnen de geluidscontouren van de luchthaven óók gunstig voor mensen die daarbuiten wonen, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Sinds de recentste versie van het Luchtvaartbesluit (uit 2008) is er namelijk op en rond Schiphol zoveel veranderd, dat die geluidscontouren geen goede graadmeter meer zijn voor te verwachten en daadwerkelijke overlast.

Toch hoeft Schiphol niet te krimpen, zoals RBV had geëist. Volgens de rechtbank is het aantal vluchten geen goede indicator voor vliegtuigoverlast, al haast de rechter daaraan toe te voegen dat hij daarmee niet wil zeggen dat er helemaal geen verband is.

Om de belangen van omwonenden beter te behartigen en te beschermen, moet het zogenoemde 'preferentieel baangebruik' worden opgeschort, oordeelt de rechtbank. Volgens deze richtlijnen laat Schiphol vliegtuigen nu landen en opstijgen vanaf banen die voor de omgeving de minste overlast opleveren. De indicatoren daarvoor (aantal woningen/bevolkingsdichtheid) zijn echter verouderd.

Ultimatum

RBV stelde in 2021 al een ultimatum: ze gaven toenmalig demissionair minister Barbara Visser zes weken de tijd om de vlieghinder in te perken. Als het kabinet daar niet in zou slagen, zou de stichting naar de rechter stappen. Dat gebeurde uiteindelijk acht maanden na het ultimatum.

De nadelige effecten van de luchtvaart beperken zich niet tot verstoorde nachtrust, betoogt de stichting verder. Hoewel tienduizenden buren van Schiphol geregeld wakker liggen van overvliegende toestellen, is dat volgens RBV maar een fractie van het aantal omwonenden dat 'dagelijks ernstig gehinderd' wordt door het vliegtuiglawaai. Dat zijn er volgens de stichting zeker 173 duizend.

De RBV laat in een reactie weten 'uitermate tevreden' te zijn met de uitspraak.