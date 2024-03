Debat over demonstratie Holocaustmuseum, Halsema haalt uit naar Wilders en Yesilgöz

Halsema zegt dat er even overwogen is om de demonstranten die op zo'n 40 meter afstand van het museum stonden naar achteren te verplaatsen. "Dat had betekend dat er met veel politie ingegrepen had moeten worden, terwijl er geen gronden in de WOM (Wet openbare manifestaties, red.) waren. Dat had mogelijk ook geleid tot tegenreacties. Waarbij het beeld veel onplezieriger was geweest. Dat was operationeel onverstandig."