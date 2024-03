Politiemedewerkers op kantoor opgeroepen om te surveilleren rond uitgaansgebieden

Medewerkers van de politie die geen werk meer op straat verrichten, maar dat in het verleden wel hebben gedaan, worden weer ingezet om toezicht te houden op en rond uitgaansgebieden in de weekendnachten. Sinds het begin van dit jaar doet de politie dit om de weekendroosters te vullen, iets wat vanwege onderbezetting erg lastig bleek.

Het is geen geheim dat de politie al jaren kampt met te weinig personeel, vooral agenten die op straat rondlopen en surveilleren zijn er niet in overvloed. Op en rond uitgaansplekken zijn in de weekends agenten hard nodig, maar de basisteams - agenten die zijn toegewezen aan een gebied - kunnen dat niet allemaal meer aan.

Weer op straat

Om de basisteams enigszins te ontlasten en de weekendroosters te vullen is de politie dit jaar gestart om ook weer medewerkers die niet meer in zo'n basisteam zitten, op kantoor dus, weer diensten te laten draaien. De agenten houden dan toezicht op en rond de uitgaansgebieden in de stad.

"De politiemensen die voor dit soort diensten gevraagd worden zijn uiteraard volledig gecertificeerd, getraind en beoefend", laat een woordvoerder van de politie weten. "Al onze executieve mensen moeten elk jaar verschillende toetsen halen en oefenen – ook als ze niet meer op straat werken - met situaties waar je op straat tegenaan zou kunnen lopen."

Volgens de woordvoerder is het daarnaast ook belangrijk om te begrijpen dat het vaker voorkomt dat politiemensen die vanuit hun functie niet meer op straat werken, dat af en toe toch nog doen. "Denk daarbij dan vooral aan diensten in het kader van een nevenfunctie als lid van de Mobiele Eenheid of Vredeseenheid, maar ook bijvoorbeeld op het moment dat er bij grote evenementen zoals met Koningsdag veel collega’s tegelijk ingezet moeten worden."