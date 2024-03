OBA Live nl OBA Live: Gratis lidmaatschap, songfestival en Hotel Mokum

Deze keer bij OBA Live praten we met wethouder Marjolein Moorman over het cadeau van de gemeente aan Amsterdammers, vertelt Donny Ronny (voorheen Stefano Keizers) over zijn nieuwe alter ego en geeft Yannesh Meijman met zijn documentaire Hotel Mokum een kijkje in de krakerswereld.

AT5

Cadeau voor de stad De leeshoofdstad: dat is het plan voor Amsterdam. De gemeente wil dat Amsterdam dé plek wordt waar lezen centraal staat. Daarom is gisteren de eerste bibliotheekvisie voor de OBA gelanceerd. Er zal worden geïnvesteerd in programma's zoals OBA op School. Ook krijgen jongeren tussen de 18 en 27 jaar én leraren een gratis lidmaatschap van de OBA vanaf januari 2025. Wethouder Marjolein Moorman vertelt ons ook over haar eigen liefde voor lezen: "Mijn moeder nam ons elke woensdag mee naar de bibliotheek."

Marjolein Moorman - wethouder Onderwijs, Jeugd(zorg) & Armoedebestrijding - AT5

Van Stefano Keizers naar Donny Ronny Kunstenaar en theatermaker Donny Ronny heeft net zijn nieuwe theatertour afgerond, waaraan hij welgeteld 101 BN'ers liet meedoen. De meeste mensen zullen Donny kennen als Stefano Keizers, maar na zeven jaar geleefd te hebben als dit alter ego vond de cabaretier het tijd voor een nieuw alter ego. Inmiddels gaat hij alweer een jaar door het leven als Donny Ronny: "Ik voel een frisse wind door mijn hoofd waaien." Veel nieuwe plannen zijn in de maak, maar eerst zal hij in mei als artistiek leider van Joost Klein optreden bij het Songfestival.

Donny Ronny - kunstenaar en theatermaker - AT5

Documentaire Hotel Mokum gaat in première Deze week gaat de nieuwe documentaire van filmmaker Yannesh Meijman, Hotel Mokum, in première. De film is een dagboekvertelling en geeft een blik achter de schermen van de kraakbeweging. Hoe ging het eraan toe tijdens de kraak? "De documentaire geeft een inkijk in hoe het is om zo'n pand te transformeren." Ook vertelt Yannesh dat hij pas besloot om de documentaire te maken toen het pand ontruimd werd.

Yannesh Meijman - filmmaker - AT5