Lichaam gevonden in water bij Amstel Hotel

In het water bij het Amstel Hotel heeft de politie vanochtend een lichaam gevonden. De politie heeft daarom een deel van de Hogesluis-brug afgezet. Een duikteam is op dit moment bezig om het lichaam uit het water te halen.

De politie werd om 9.45 uur gewaarschuwd door iemand die het lichaam zag liggen. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het lichaam. Ook is nog onduidelijk of het slachtoffer door een misdrijf om het leven is gekomen.