Treinverkeer rond Station Zuid weer op gang na plofkraak bij ticketbalie

Vanochtend rond 4.30 uur vond bij de ticket- en servicebalie op Station Zuid een plofkraak plaats. Het station werd daarna enkele uren volledig afgezet. Sinds 8.00 uur is het treinverkeer weer op gang.

Bij de explosie vielen er geen gewonden. Van buitenaf is wel flinke schade te zien. Tot 6.00 uur reden er daardoor geen treinen over het station. Een uur later meldde de NS dat een deel van de treinen ook op het station stopte.

Kort na de explosie werden naast de politie ook eenheden van het Team Explosieven Veiligheid (TEV) en de explosieven opruimingsdienst (EOD) op het station afgestuurd. Hun onderzoek is inmiddels afgerond, meldt een politiewoordvoerder. Er is geen sprake van explosie- of instortingsgevaar.

Rond 7.15 uur werd het station door de politie overgedragen aan ProRail en de NS. Rond 8.00 uur werd het station vrijgegeven en was het treinverkeer volgens een NS-woordvoerder weer volledig op gang.

Naar de verdachte wordt nog altijd gezocht. "Mocht je iets hebben gezien of nu een verdachte situatie zien, meldt het dan bij ons", aldus de politiewoordvoerder.