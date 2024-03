Bewoners vastgebonden bij gewelddadige overval Stadionweg: "Als je kijkt, maak ik je af"

Bewoners van de Stadionweg in Zuid zijn vorig jaar zomer op brute wijze overvallen in hun woning. De slachtoffers werden vastgebonden met tiewraps, hun mond werd met ducttape afgeplakt en werden bedreigd met een vuurwapen. "Naar beneden kijken, anders schiet ik in je been", zei een van de overvallers volgens het slachtoffer. Het Openbaar Ministerie eiste vandaag tot 6,5 jaar cel tegen de drie verdachten in de zaak.

Toen de mannen de buit binnen leken te hebben gaven ze aan weg te gaan. "Niet schreeuwen, niet politie bellen. Als je de politie belt maken we je af. We weten waar jullie werken en dat je een huis in Weesp hebt", bedreigde de overvallers de bewoners. Toen het leek alsof de mannen weg waren kwam een van hen nog terug om de ducttape nog strakker over de hoofden te doen. Bij de vrouw zo strak over haar neus waardoor ze niet kon ademen.

Terwijl de man doodsangsten uitstond, kwam ook zijn vriendin thuis met de hond. Zij zag op dat moment een onbekende man door de spullen gaan en voor ze het wist, werd ook zij tegen de grond gewerkt, vastgebonden en er werd ducttape rond haar hoofd gedaan. “Als je schreeuwt, of kijkt, of die hond wat doet, knal ik je af”, zei een overvaller tegen de vrouw, zo staat in de aangifte. Ondertussen werd een zwarte sporttas volgepropt. "Rustig bro het komt goed, je moet je niet boos maken anders kan hij gaan schieten", zou een van de mannen hebben gezegd.

Het slachtoffer vluchtte in paniek naar de slaapkamer waar hij uit het raam wilde springen. Maar hij werd vastgepakt en kreeg naar eigen zeggen een pistool op zijn achterhoofd. "Naar beneden kijken, anders schiet ik je door je been", zou een van de overvallers hebben gezegd. De andere overvaller doorzocht de kasten en vroeg: "Waar zijn je Hermès-bags en waar zijn je horloges? Als je kijkt dan maak ik je af". De handen van het slachtoffer werden vastgebonden met tiewraps en de man kreeg ducttape over zijn mond geplakt.

Maar de deurbel ging opnieuw, waarop de man open deed. De 'postbezorger' zei opnieuw dat hij een pakketje had. Er stond inmiddels nog een 'postbezorger' op de gang. Toen de bewoner vroeg voor wie het pakket dan zou zijn, stormden de mannen de woning in.

De mannelijke bewoner van de woning kwam op 25 augustus 2023, rond 17.30 uur thuis toen hij zag dat een witte bestelbus voor de woning parkeerde. Een man in DHL-kleding belde aan en zei dat het om een pakketje ging. De bewoner verschafte hem de toegang tot de centrale hal, in de veronderstelling dat de man – zoals altijd gebeurt – het pakket voor de deur zou zetten.

In de zaak rond de gewelddadige woningoverval stonden vandaag drie verdachten terecht. Drie mannen van 22, 23 en 25 jaar waren volgens het Openbaar Ministerie betrokken bij de overval waarbij meerdere horloges en designertassen werden meegenomen. De bewoners van de woning aan de Stadionweg werden daarbij met grof geweld vastgebonden en bedreigd met een vuurwapen. De twee jongste verdachten: Randy J. (22) en Ayman L. (23) beriepen zich vandaag op hun zwijgrecht, Ayoub A. stelde niets met de overval te maken te hebben en kwam met een alternatief scenario in zijn zaak.

Vlak na de overval wist een getuige het kenteken van de bus op te schrijven en kon de bus worden gestopt. Achter het stuur zat de 37-jarige Costel N., hij is volgens het Openbaar Ministerie medeplichtig aan de overval en zou Randy J. en Ayman L. hebben opgehaald op het Dijkgraafplein in Osdorp. Zijn zaak wordt op een later moment behandeld.

Vandaag eiste de officier van justitie 6,5 jaar cel tegen Randy L., hij zou met het vuurwapen hebben gedreigd, het meeste geweld hebben toegepast en heeft al meerdere veroordelingen achter zijn naam staan. Tegen Ayman L. werd zes jaar geëist omdat hij geen wapen had en verder een blanco strafblad heeft. Voor Ayoub A. werd drie jaar cel gevraagd, hij zou de bestuurder van de bestelbus hebben aangestuurd en was volgens justitie op die manier medeplichtig.

De kast

Hoewel de twee 'overvallers' zich vandaag op hun zwijgrecht hebben beroepen, kwam Ayoub A. met een verklaring. Hij werkte bij een transportbedrijf en werd gebeld door een opdrachtgever die zei dat er een kast opgehaald moest worden. Omdat Costel N. het al langere tijd financieel zwaar had en in die bus sliep, gunde A. hem die opdracht. Hij kon daarbij 50 euro verdienen.

"Costel N. kwam terug en hij vertelde dat er iets ergs gebeurd was. Hij wilde de politie niet bellen en zei 'als ik word gepakt neem ik jullie allemaal mee'. Ik hoorde dat er drugs in het spel waren en ik dacht dat het om een ripdeal ging. Ik was bang dat mensen bij mij verhaal zouden komen halen", verklaarde A. vandaag.

En hoewel hij betrokkenheid ontkent, wijst de officier op volgens haar opvallende telefoongesprekken. In de gesprekken zegt A. dat hij denkt dat 'die andere gast is gepakt en dat hij hoopt dat hij niet snitcht'.

'Grootste nachtmerrie'

Beide slachtoffers maakten via hun advocaat Richard Korver gebruik van hun spreekrecht. Te beginnen met het vrouwelijke slachtoffer: "Het was vrijdagmiddag en we zouden samen uit eten gaan. Iets waar we al een aantal weken naar uit keken omdat we wat te vieren hadden. Wat een speciale avond had moeten worden is voor ons onze grootste nachtmerrie geworden. Er is nog geen dag voorbij gegaan dat we hier niet meer aan dachten en wij zijn getekend voor het leven", aldus de vrouw.

Haar partner vult haar aan: "Deze overval was niet alleen een inbreuk op mijn materiële bezittingen, maar vooral een ingrijpende aanslag op mijn persoonlijke veiligheid en mentale welzijn. De nasleep van deze gebeurtenis is een dagelijkse strijd geworden, gekenmerkt door voortdurende psychische klachten zoals PTSS, angststoornissen en depressie. Deze aandoeningen hebben niet alleen mijn persoonlijke leven diepgaand beïnvloed, maar ook mijn persoonlijke capaciteiten ernstig aangetast, waardoor mijn carrière en toekomstperspectieven in gevaar zijn gekomen."