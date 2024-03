Brandweer naar Westpoort vanwege lekkende wagon met 'penetrante geur'

Bij de ketelwagon van een trein in Westpoort is vanmiddag een lekkage ontstaan. Daarbij kwam een stof vrij met een penetrante geur. De brandweer zegt op dit moment bezig te zijn het lek te stoppen. Gisteren gebeurde op een andere plek in Westpoort iets vergelijkbaars.

Het lek van vandaag ontstond bij een van de zogeheten afsluiters van een ketelwagon. Dat is een schakeling een van de twee korte kanten van de ketel. De trein stond op dat moment ter hoogte van de Westpoortweg, in de buurt van de kruising met de weg Heining. De brandweer werd ingeschakeld toen er een 'zweetplek' werd gesignaleerd op een van de wagons. Ook de geur die ontstond viel op, die was namelijk penetrant.

Maandag ook lek bij wagon

Afgaand op het stofidentificatienummer dat op de betreffende wagon staat, is de gelekte stof een aardoliedestillaat of een aardolieproduct. De brandweer spreekt van een 'druppellekkage' en heeft het zelf over een overzichtelijk incident. De brandweer en ProRail zijn bezig het lek te dichten en de situatie te stabiliseren. Er zijn geen slachtoffers. Wel staat het verkeer ter hoogte van de plek van het lek volgens een getuige al enige tijd 'muurvast'.

Maandagmiddag lekte tijdens het vullen van een tankwagon aan de Gyroscoopweg, ook in Westpoort, ook al een vloeistof die een penetrante lucht verspreidde. Ook toen werd de brandweer opgeroepen. Gisteren zou het om 'een druppel' zijn gegaan, aldus de brandweer, die sprak van 'een klein incident'.