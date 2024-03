Twee vogelspinnen dag na elkaar gespot in dezelfde straat op IJburg

De Lumièrestraat op IJburg heeft de afgelopen week bezoek gekregen van twee vogelspinnen. De dierenambulance werd woensdag gebeld toen de eerste van de twee op straat was gespot. Een dag later volgde eenzelfde telefoontje. De spinnen, die niet giftiger zijn dan een wesp, hebben inmiddels in de reptielenopvang in Zwanenburg een (tijdelijk) nieuw thuis gevonden.

"De dieren zijn daags na elkaar in dezelfde straat gevonden. Dat is iets wat wij niet vaak meemaken", vertelt een medewerker van Amivedi. Dat is een stichting voor gevonden en vermiste huisdieren, die direct werd ingeschakeld door de dierenambulance toen de spinnen werden aangetroffen. De dierenambulance heeft de twee beesten inmiddels overgedragen aan de reptielenopvang in Zwanenburg. Ook is er melding gedaan bij de dierenpolitie. Dat gebeurt vaker als huisdieren mogelijk zijn losgelaten.

Mexicaanse roodrompvogelspin

Dat is namelijk een van de twee meest logische opties, zeggen zowel Amivedi als Rob Dumont van de reptielenopvang. De andere optie is dat de harige achtvoeters zijn ontsnapt. "Omdat het er twee zijn heb is het vermoeden wel dat ze zijn losgelaten, maar dat is natuurlijk niet te bewijzen", zegt Dumont. Ook vanwege het feit dat het baasje van de spinnen zich nog altijd niet heeft gemeld, lijkt het minder aannemelijk dat de spinnen zijn ontsnapt.

De spin die woensdag werd gevonden bleek een Mexicaanse roodrompvogelspin te zijn. De ander is een krulhaarvogelspin. Het zijn allebei geen zeldzame spinnen, zegt Dumont. "Maar ze zijn wel enigszins bedreigd. Een aantal van dit soort spinnen in de natuur is ernstig afgenomen vanwege verzamelaars. Dat geldt voor allebei de soorten."

Kans klein dat er meer spinnen rondlopen

De spinnen zijn in principe niet giftig, maar: "Voor mensen met een allergie kunnen ze wel gevaarlijk zijn", zegt de medewerker van Amivedi. Dumont vult aan: "Als je allergisch bent voor wespen, dan kan het dat je hier ook allergisch voor bent. Het kan dan dat je het benauwd krijgt. In het slechtste scenario kun je een anafylactische shock krijgen." In dat geval is het aan te raden om direct 112 te bellen.

Maar niet gevreesd: de twee spinnen zijn nu dus is Zwanenburg. En de medewerker van Amivedi heeft nog meer geruststellend nieuws voor arachnofobe IJburgers: "We vinden het belangrijk om te vermelden dat de kans heel klein is dat er nóg meer spinnen worden gevonden." Dumont beaamt dat: "Deze soorten leven namelijk in een matig tropisch klimaat, denk dan aan een temperatuur van 24 tot 28 graden. Het is de afgelopen dagen aardig hondeweer geweest, dus dat zouden ze hoogstwaarschijnlijk niet overleefd hebben."