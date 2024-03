Rijksmuseum krijgt drie Van Goghs, waaronder Amsterdams stadsgezicht, in bruikleen

In het Rijksmuseum zijn vanaf vandaag nog eens drie schilderijen van Vincent van Gogh te zien. Het gaat om 'Stadsgezicht in Amsterdam' (1885), 'Oever met bomen' (1887) en 'Korenveld' (1888), die het Rijks in bruikleen krijgt.

Eén van die schilderijen die nu in het Rijks te zien zijn is 'Stadsgezicht in Amsterdam' uit 1885. Daarop is het Singel met de herkenbare koepelkerk te zien. Van Gogh schilderde het uitzicht nadat hij, na lang gespaard te hebben, van Nuenen naar Amsterdam was gereisd om het toen net geopende Rijksmuseum te bezoeken.

Het was de laatste keer dat Van Gogh Amsterdam zou bezoeken. Kort daarna vertrok de toen de toen 32-jarige kunstenaar via Antwerpen naar Parijs, waar hij 'Oevers met bomen' schilderde, het derde schilderij wat het in museum in bruikleen heeft, stamt uit de tijd dat de schilder in het Zuid-Franse Arles woonde.

Privéverzameling

De schilderijen komen uit de privécollectie van de Amsterdamse kunsthandel P. en N. de Boer. Na het overlijden van zijn echtgenote bracht eigenaar Pieter de Boer hun privéverzameling onder in een stichting, die de schilderijen nu dus in bruikleen heeft gegeven.