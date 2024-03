Studentenverhuizers geven zich (een beetje) bloot vanwege 15-jarig bestaan

De Amsterdamse Student Verhuis Service bestaat vijftien jaar. Het begon ooit met één student, een Peugeot 106 en een aanhanger. Inmiddels staat er op het Amstel Businesspark een compleet wagenpark. Er zijn zo'n 250 mensen (inmiddels niet alleen maar studenten) in dienst en vorig jaar zijn er ook filialen in Groningen en Rotterdam geopend. Ter ere van het 15-jarig bestaan bedacht afgestudeerd fotograaf Raoul van Hilst dat het misschien leuk zou zijn om een kalender te maken. Maar daarvoor moesten wel de shirtjes uit.

We rijden in de verhuiswagen naar een klus in Nieuw-West. Achter het stuur zit Raoul met naast hem Sean. Ze waren allebei student toen ze bij de Student Verhuis Service kwamen werken. Sean deed de opleiding Commerciële Economie. "Ik was 19 jaar toen ik hier als klein broekie binnenkwam. In tien jaar tijd heb ik de kans gekregen om binnen het bedrijf meerdere functies te bekleden en nu ben ik teamleider op de sales-afdeling."

Raoul is bezig met een kalender ter ere van het 15-jarig bestaan van het verhuisbedrijf. "Inspiratie was de Australische brandweerkalender, de sexy mannen die altijd voor je klaarstaan." Raoul dacht eerst dat het leuk zou zijn om ook zo'n kalender te maken als 1 aprilgrap, maar de animo binnen het bedrijf was zo groot dat besloten werd er echt werk van te maken. "We hebben in een paar dagen honderden aanmeldingen gehad, echt niet normaal." En dus begon Raoul met fotograferen.

Raoul werkt sinds 2019 voor de Student Verhuis Service en ook hij is geen student meer. Twee jaar geleden studeerde hij af aan de Fotoacademie. Ook hij zit nu meer op de afdeling sales en marketing dan dat hij buiten is. "Ik ben januari", zegt hij en houdt een foto van zichzelf omhoog. Gemaakt van de achterkant, met ontbloot bovenlijf en een spijkerbroek waar een accuboormachine aanhangt. "Zoals je ziet ben ik niet helemaal afgetraind, maar ik probeer er zo sexy mogelijk op te staan."

Uiteindelijk komen er twaalf verhuizers op de kalender te staan. Allemaal mannen. "Geen vrouwen, want die hebben we niet in dienst." Hij heeft een paar foto's meegenomen. De ene verhuizer is wat gespierder dan de andere. "Verhuizers zijn niet altijd afgetrainde jongens. Ik wil het een beetje ruw houden, een beetje echt. Niet alleen maar gladgeschoren mannen, maar ook hier en daar wat haar. Maar toch ook wel een beetje sexy." Gezichten zien we niet omdat de meeste modellen liever anoniem blijven. "En we wilden het ook wel een beetje spannend maken. Kan je er zelf een beetje over nadenken. Het is toch wel spannend zonder gezichten erbij."

De kalender moet eind april af zijn. "Het idee is dat we de kalender op de website gaan verkopen en ik hoop uiteindelijk ook in de winkels."

Ouwe rot Sean klopt lachend op zijn strakke buik. "Ik kom er zelf ook in te staan, dus wie het wil zien moet hem even bestellen."