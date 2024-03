Kosten eerste dagen parkeervergunning mogelijk straks per dag, in plaats van hele maand betalen

Denk-raadslid Süleyman Koyuncu vroeg Van Dantzig om opheldering over het bericht dat een parkeervergunning van een automobilist volgens de rechter niet met terugwerkende kracht geldt. De automobilist betaalde op 23 juli en zijn vergunning ging daardoor daarna pas in, maar het bedrag was wel voor de hele maand juli. De automobilist hoopte dat de parkeerboetes die hij eerder die maand kreeg daardoor van tafel gingen, maar hij kreeg ongelijk.

"Dat is een beetje raar, want als je een parkeervergunning hebt, dan krijg je geen boetes, zou je zeggen", zei Koyuncu. Van Dantzig dacht er, net als de rechter dus, anders over. "De afspraak is dat je de hele lopende maand betaalt. Dat is het staande beleid. Je kunt er ook voor kiezen om de parkeervergunning op de eerste van de volgende maand in te laten gaan. Maar dan moet je tot die tijd dus per uur betalen bij de meter of ergens parkeren waar geen betaald parkeren geldt."