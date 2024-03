Stadsbestuur onderzoekt of 'sterk merk' Iamsterdam toch door moet gaan

Het college van burgemeester en wethouders wil, in ieder geval voorlopig, toch niet stoppen met het merk 'Iamsterdam'. Er worden de komende jaren gesprekken over gevoerd en onderzoeken naar gedaan. Daarna komt er 'een nieuwe positionering voor Amsterdam en de regio uit voor alle doelgroepen'.

Burgemeester Halsema schrijft vandaag in een brief aan de gemeenteraad dat zij en de wethouders in oktober 2023 besloten hadden om (in fases) te stoppen met Iamsterdam. Daar werden ook gesprekken over gevoerd met onder meer Amsterdam & Partners en meer partners.

"Velen verwoordden de zorg dat een voortijdig besluit om het stadsmerk te vernieuwen in de praktijk zou betekenen dat het kind met het badwater werd weggegooid", schrijft Halsema. "Iamsterdam is een heel sterk, bekend en bewierookt merk en er moet de mogelijkheid zijn om na te gaan of het opnieuw kan worden 'geladen' of zo kan worden aangepast dat het beter bij deze periode past."

Verschillende scenario's

Halsema stelt dat het college van burgemeester en wethouders 'recht wil doen aan de geluiden uit de stad' en daarom 'het eerder in oktober genomen collegebesluit' herziet. "Dit betekent dat we verschillende scenario's uitwerken voor het stadsmerk in een open proces en in samenwerking met stakeholders in stad en regio."

Ze verwacht dat er aan het eind van de viering van Amsterdam 750, begin 2026, meer duidelijkheid is over de 'nieuwe positionering'. Het bekendste voorbeeld van het merk zijn de levensgrootte letters Iamsterdam. Die verplaatsen deels door de stad, ook stond er in ieder geval in februari nog een set op Schiphol.