Bus met verdacht pakketje al vanaf Schiphol gevolgd door politieheli, verdachte aangehouden

De politie heeft vanmiddag een 67-jarige verdachte in een bus aangehouden na een melding van een verdacht pakketje bij Stadshart Amstelveen. Na onderzoek blijkt het niet om een explosief te gaan.

Vanwege de verdachte situatie was er een tijd lang veel politie op de been. Alle inzittenden zijn na enige tijd veilig uit de bus gehaald. De omgeving is ook vrijgegeven.

De politie kreeg rond 13.00 uur een melding dat er op Schiphol iemand met een verdacht pakketje, mogelijk een explosief, in een Connexxion-bus zou zijn gestapt. Een woordvoerder zegt dat er 'op basis van de aard van de melding en de melder' direct groot werd opgeschaald. Zo werd de bus gevolgd door een politiehelikopter die continue zicht hield op het voertuig.