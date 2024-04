Artsen in actie tegen 'TikTok-dokters': "Adviezen kunnen echt schadelijke gevolgen hebben"

A TikTok a day, keeps the doctor away. Althans, als we het algoritme van de app mogen geloven. De medische adviezen vliegen je soms om de oren wanneer je door de tijdlijn scrolt. Maar dit is niet zonder gevaar, sommige adviezen zijn namelijk ronduit schadelijk. Amsterdam UMC plaatst daarom sinds kort TikTok video's om medische mythes te ontkrachten. Arts-onderzoeker Erik Michels is er op te zien. Hij pleit voor strengere regelgeving en dat medische claims op social media niet gedaan mogen worden door mensen die daar niet voor gestudeerd hebben.

De mensen die we spreken op straat geven aan dat ze regelmatig video's zien waarin gezondheidsclaims worden gemaakt. Magnesium onder de voeten voor betere slaap, siroop om sterker van te worden en ook kruidensupplementen die uitkomst zouden bieden bij een breed scala aan gezondheidsproblemen. Een jonge vrouw merkt op: "Het is lastig dat je tegenwoordig makkelijk informatie tot je krijgt, waarvan je niet weet in hoeverre het waar is, of goed voor je is."

Een andere voorbijganger geeft aan dat hij Ashwagandha is gaan gebruiken, omdat hij daar enkel positieve verhalen over hoorde op social media. Het advies van het RIVM slaat hij in de wind: "Ik gebruik het nog steeds en ik voel me er toch wat energieker door."

Schadelijke supplementen

Sommige adviezen die voorbij komen lijken onschuldig, maar zijn dit niet. Het RIVM waarschuwde onlangs dat verschillende kruidensupplementen potentieel gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Michels, arts aan het Amsterdam UMC, beaamt dit: "We zien dat het principe van 'baat het niet dan schaadt het niet', niet opgaat voor alle supplementen, zoals bijvoorbeeld Ashwagandha en Iboga, die écht schadelijke gevolgen kunnen hebben." Online worden deze supplementen, waaronder Ashwagandha, echter nog steeds veelvoudig aangeprezen, in de meeste gevallen zonder bijsluiter.

Druk op huisartsen

Dat social media volstaat met desinformatie is niets nieuws, maar de groeiende hoeveelheid aan onjuist medisch advies is zorgwekkend volgens Michels. "Vooral huisartsen worden steeds vaker in de spreekkamer geconfronteerd met patiënten die dergelijke misinformatie geloven." Hij waarschuwt ook voor video's die een tweestrijd tussen dokter en patiënt insinueren: "Een typisch voorbeeld zijn video's waarin '10 tips waarvan je dokter niet wilt dat je weet' gegeven worden. Dat is natuurlijk onjuist, als dokter heb je een eed afgelegd om de patiënt zo goed mogelijk te behandelen en de gezondheid te bevorderen." Volgens Michels is deze tweestrijd gevaarlijk, omdat dat het vertrouwen in medische professionals kan ondermijnen, waardoor mensen minder snel een expert zullen benaderen met vragen.