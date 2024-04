Volendam minst populaire nieuwe woonplaats in de regio voor Amsterdammers

Meer ruimte voor minder geld: in veel plekken rondom Amsterdam kopen Amsterdammers een groot deel van de huizen op. Volendam is een uitzondering. Sinds eind vorige eeuw ging maar drie procent van de huizen naar een Amsterdamse koper, het laagste aandeel van alle plaatsen rondom de hoofdstad. Dat blijkt uit onderzoek van data-analysebedrijf Matrixian.

Hoe dat komt, durft Johan Visser niet met zekerheid te zeggen. Maar dat 'zijn' Volendam niet echt in trek is bij huizenzoekers buiten het dorp, staat volgens de makelaar en geboren Volendammer wel vast. "Veruit de meeste huizen die wij in Volendam verkopen, worden door Volendammers gekocht." Nergens anders in zijn werkgebied, ruwweg het deel van de provincie tussen Landsmeer en Hoorn, is die trend zo sterk te zien.

Natuurlijk heeft Visser wel een idee. "We hebben het beeld een gesloten gemeenschap te zijn." Hij moet lachen: zelf ziet hij dat heel anders. "Maar ja, ik bekijk dat door een Volendamse bril." Visser noemt het voorbeeld van een Britse koper, die een paar jaar geleden van Amsterdam naar Volendam verhuisde. "Al zijn vrienden zeiden: don't do it. Maar hij heeft het hier prima naar zijn zin." Je moet het ook gewoon ervaren, bedoelt Visser maar te zeggen.

Weinig populair

Vooralsnog is de Brit een uitzondering: er zijn relatief weinig nieuwkomers die vanuit Amsterdam naar Volendam komen. In een straal van 25 kilometer rondom de hoofdstad valt op hoe impopulair Volendam is onder de Amsterdamse huizenkoper.