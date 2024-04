Pasen, Holi Phagwa, Suikerfeest en Pesach: we vieren van alles, maar weten we precies wat?

Veel mensen zijn vandaag vrij omdat het Pasen is. Maar wat is Pasen eigenlijk en waar komen bijvoorbeeld paaseitjes vandaan? En als we het toch over geloven hebben: we vieren veel meer deze weken. Holi Phagwa, het Suikerfeest na de ramadan en Pesach bijvoorbeeld. Het jongerenprogramma Wij Zijn Amsterdam ging de straat op om te kijken of mensen weten wat al deze feestdagen inhouden. Wat zijn matzes, waarmee breken moslims het vasten en wat is het verschil tussen Pasen en Pesach?