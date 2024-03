Kale & Kokkie genieten na van hun theatershow: "Super dat Ajax-directeur Alex Kroes er was"

Hooggeëerd publiek! Kale en Kokkie hebben afgelopen week hun theaterdebuut gemaakt in een kolkend DeLaMar theater. Vandaag blikken ze terug op die historische show en bespreken we ook wat er achter de schermen gebeurde. De oerfans kijken in deze podcast verder vooruit naar de wedstrijd tegen PEC Zwolle. De nummer 13 van de eredivisie heeft alvast net zoveel tegengoals geïncasseerd als Ajax. "Zet Bergwijn maar in de spits."