Schrijver Murat Isik: "Ik wil Turkse jongeren helpen en inspireren"

Schrijver Murat Isik wil met zijn boeken ook Turks-Nederlandse jongeren bereiken en inspireren. Veel Turkse jongeren hebben te kampen met onder meer discriminatie op de arbeidsmarkt en het moeilijk vinden van een stageplaats. Zelf heeft Isik ook geworsteld en heeft zich moeten bewijzen, vertelt hij vanavond in een nieuwe aflevering van 'Gesprek aan de Amstel'. Isik wil nadrukkelijk niet gezien worden als 'Turkse schrijver', maar is zich wel bewust van zijn achtergrond. "Ik ben een Nederlandse schrijver."

Onlangs kwam het nieuwe boek 'In de mist van Golden Gate Park' van Murat Isik uit, wat een vervolg is op zijn bekroonde bestseller 'Wees onzichtbaar', uit 2016. In het boek is Metin Mutlu, het alter ego van de auteur, opnieuw de hoofdpersoon. Aan Kemal Rijken vertelt de auteur dat hij bij zijn debuut 'een enorme bewijsdrang had' en dat hij 'wilde laten zien wat ik in mijn mars had'.

Kwetsbaar

Het is een lange weg geweest om niet langer onderschat te hoeven worden. Isik heeft moeten leren zichzelf kwetsbaar op te stellen, zegt hij. "Die muur is langzaam afgebrokkeld. Als je je kwetsbaar toont, laat de ander meer zien van zichzelf. Zeker in mijn werk schuw ik de moeilijke thema's niet."