Het groene licht voor Noorderlicht is geen garantie voor de rest van de NDSM-werf

Nu de kogel door de kerk is voor Noorderlicht, kunnen de eigenaren eindelijk verder met de ontwikkeling van hun onderneming. Helmer wijst naar een foto met het oude onderkomen. "Dit is Noorderlicht dat iedereen nog wel kent, een loods, transparant veel mooi licht. Dat gaan we straks weer terugbrengen met een tweede loods ernaast", vertelt hij.

Formeel moet de vergunning nog worden goedgekeurd, maar alle seinen staan op groen laat stadsdeel Noord weten. Dat het zeven jaar moest duren heeft volgens het stadsdeel met verschillende factoren te maken. "Het duurde lang voordat we duidelijkheid hadden over de voorwaarden waaronder Noorderlicht verder kon. Zo mocht het oude gebouw op last van de brandweer niet langer worden gebruikt", aldus een woordvoerder. Ook moesten Helmer en van Santen de financiering nog rondkrijgen. "Afgelopen december is dat gelukt, en nu vol gas plannen maken voor de lange termijn", zegt van Santen.

Tijdelijk

Tijdelijke contracten zijn tekenend voor de NDSM-werf, waar bedrijven zich vooral mochten vestigen om het gebied invulling te geven, tot de gemeente weet wat er definitief mee gaat gebeuren. Noorderlicht was de pionier in het gebied. "De moeilijkheid is dat de NDSM een terrein is waar heel veel ontwikkeld wordt. Het is een groot circulair project. Het was ooit een grote scheepswerf, die de gemeente voor een gulden kocht", vertelt van Santen. Eind jaren negentig kwamen de eerste ondernemingen. "Nu zit het in de finale ontwikkelfase. Er zijn veel ideeën geweest van een park tot erotisch centrum en wij moeten ons continu aanpassen", aldus van Santen.