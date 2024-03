Bijzondere uitvaart met paaldansact: "Eerbetoon aan de liefde"

De Amsterdamse uitvaartondernemer Iede Hoorn laat op Instagram zien dat hij vorige week een bijzondere uitvaart heeft begeleid. Het leven van een overleden stel werd in het crematorium geëerd met een paaldansact. "Een eerbetoon dat de essentie van hun liefde vastlegde, zelfs na de dood", schrijft Hoorn. Het stel had vroeger samen een nachtclub op de Wallen.

"Vorige week werd in de aula van het crematorium een echtpaar herenigd na hun overlijden. Meneer werd begraven in 1993, maar werd nu opgegraven om zijn geliefde vrouw te vergezellen tijdens haar uitvaart. Hun verhaal begon op de Wallen in Amsterdam, waar ze een legendarische nachtclub runden en op de kaart hebben gezet", aldus Hoorn.