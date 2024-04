Ajax wint finale Future Cup tegen FK Partizan met 2-1

Om 16.00 uur werd de finale van de Future Cup op de Toekomst afgetrapt. In het eerste kwartier werden er voor Ajax mogelijkheden gecreëerd via Emre Ünüvar en Lasse Abildgaard, maar het bleef 0-0.

In de 45e minuut konden de armen omhoog bij Ajax. Middenvelder Divairo Johnson schuift een afgeslagen bal binnen: 1-0. Niet veel later maken Bendeguz Kovacs en Sean Steur een goede combinatie en gaat de bal via de keeper van FK Partizan in het doel. Het staat 2-0.

Twee minuten later komen de Serviërs terug en schiet verdediger Lazar Radosavljevic raak. Daarmee staat het in de slotfase ineens 2-1. Niet veel later klinkt het fluitsignaal: Ajax wint de Future Cup met 2-1.

Future Cup

Gisteren plaatste het jeugdteam zich overtuigend voor de halve finale van de Future Cup toen zij met 3-0 wonnen tegen CF Pachuca op de tweede dag van het toernooi.

Al jaren is de door Ajax georganiseerde Future Cup het toernooi waar sterren van de toekomst zich voor het eerst kunnen laten zien. Het driedaagse toernooi ging afgelopen zaterdag van start. Dit jaar werd er geëxperimenteerd met een aantal nieuwe spelregels.