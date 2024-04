Schot gelost op raam van snackbar na ruzie in K-Buurt

Na een ruzie in een snackbaar aan de Kruitbergstraat in Zuidoost hebben twee mannen een schot gelost op het raam. De twee mannen zijn vervolgens gevlucht. Niemand van de aanwezigen in de snackbar raakten gewond.

Rond 20.30 uur kregen de twee mannen met een andere man ruzie in de snackbar. Waar het conflict precies overging, is voor de politie nog niet duidelijk. De twee verdachten hebben na de ruzie de snackbar verlaten en het schot gelost in de richting van de zaak. Op foto's is een kogelgat te zien in het raam.

De politie doet onderzoek bij de snackbar en heeft de omgeving gedeeltelijk afgezet.