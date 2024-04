Workshop Ik Ontmoet Mij, bezoek aan de KunstRAI en de expositie War On My Canvas

In het ITA volgde een groepje vrouwen de workshop Ik Ontmoet Mij, gebaseerd op de gelijknamige training voor migrantenvrouwen- en mannen, om de balans te vinden tussen de collectieve cultuur en de individualistische samenleving. Wij spraken met de initiatiefnemers. Op de KunstRAI vonden we onze weg naar de rommeligste, maar leukste stand van Rob Malasch. Tot slot bekijken we de werken van Oekraïense kunstenaars in de expositie War On My Canvas, die laat zien wat kunst kan doen ten tijde van oorlog.

Ik Ontmoet Mij

Therapeut Jale Simsek en projectleider Myriam Sahraoui ontwikkelden de trainingsmethodiek Ik Ontmoet Mij, een training in eerste instantie bedoeld voor migrantenvrouwen, maar inmiddels ook voor migrantenmannen. Een helende training, om zo een weg te vinden tussen de collectieve cultuur en de individualistische samenleving. ''Er is heel veel behoefte aan cultuursensitieve methodieken en heel lang waren die er niet. Wij zijn echt in dat gat gesprongen'', vertelt Myriam.

Tijdens het festival Lieve Stad werd deze trainingsmethodiek, in het ITA, in een kunstvorm gegoten. De kunstvorm, een video-installatie, was toegankelijk voor iedereen. Tijdens de expositie werden er workshops gegeven, om kennis te maken met het werk van Jale en Myriam.

Wow Amsterdam

Op de KunstRAI vonden wij afgelopen weekend onze weg naar de stand Wow Amsterdam. Een veelzijdige plek, waar jong- en oud welkom is. Galeriehouder Rob Malasch vermaakte zich goed en zorgde voor een goede expositie en een leuk programma.

War On My Canvas

Er is nog meer kunst in deze aflevering. Galeriehouder Suzanne Biederberg voelde de noodzaak om een expositie samen te stellen over landen in oorlog. Samen met Niek Verschoor verzamelde ze het werk van drie Oekraïense kunstenaars. Ook het werk van Niek Verschoor is te zien, dat inzoomt op de persoonlijke verhalen achter de nieuwsberichten. Hij maakte een tapijt van suiker, als herinneringsmonument voor de Oekraïense tweeling Julia en Anna, die omkwamen bij een raketaanval. ''Het is een heel kwetsbaar ding, maar het geeft wel de focus'', aldus Niek.