Politiechef Frank Paauw: "Dood rapper Bigidagoe lijkt geen geplande liquidatie"

In Het Verhoor reageert Paauw ook op de weerstand onder supporters, nadat bekend werd gemaakt dat hij de beoogde nieuwe voorzitter is van de KNVB. Op spandoeken in onder meer de Johan Cruijff Arena stonden teksten als 'Zeg nee tegen Frank P.' en 'Wakker dier, kom gauw: er is hier een verwarde pauw'. "Het is niet leuk”, aldus de huidige politiechef, “maar aan de andere kant is de vindingrijkheid en creativiteit wel leuk." De weerstand onder sommige supporters is er, omdat Paauw zich in het verleden uitliet over het weren van uitsupporters bij risicowedstrijden en het collectief straffen zodra supporters zich misdragen.

Silos is een van de acht mensen die dit jaar door dodelijk geweld om het leven is gekomen. Een opvallend hoog aantal in deze tijd van het jaar, gezien de vorige jaren het aantal 'geweldsdoden' stabiel en laag was met elf doden door geweld. Op de vraag of Paauw zich zorgen maakt over dat aantal zegt hij: "Als het er elf zijn loop ik ook niet de polonaise over het feit dat we geen moordstad zijn. Ook omdat ik weet dat als het niet in een cluster zit van zware georganiseerde criminaliteit, zijn dit de variabelen die in een grote stad voor kunnen komen."

De 26-jarige Silos werd in de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 februari neergeschoten toen hij wilde vertrekken na een feest op de Rhoneweg bij station Sloterdijk. Paauw: "Het is geen situatie, althans voor zover we nu weten, waarbij het gaat om een geplande liquidatie en waar bijvoorbeeld een voorverkenning is gedaan. De aanleiding is een ruzie op een feest." Op de luchthaven van Parijs werd enkele dagen na de moord op Bigidagoe een verdachte aangehouden.

Paauw is niet de enige die kans maakt op het voorzitterschap, er hebben zich inmiddels twee andere kandidaten gemeld. "Mocht het niet doorgaan, dan is het geen verloren partij. Ik heb het hier gelukkig nog heel erg naar mijn zin. Ik vind het werk heel uitdagend. Ik vind de samenwerking met de driehoek en de raad goed. Ik ben hier nog lang niet uitgekeken", aldus Paauw.

De korpschef baalt er wel van dat het volgens hem in de media lijkt alsof er achterkamertjespolitiek is bedreven: "Er is een open procedure geweest, waarin in alle dagbladen een advertentie heeft gestaan waar iedereen op heeft kunnen solliciteren. Dan waren er volgens mij nog twee selectiecommissies waarin niets vast stond en niets in een achterkamertje is besloten."

Verwarde mensen

Er waren de afgelopen week twee ontruimingen. Een busstation in Amstelveen werd een week geleden ontruimd na een bommelding in een bus die van Schiphol af kwam. Afgelopen weekend kwam daar ook de ontruiming van metrostation Rokin bij. "Dit was geen serieuze dreiging, maar iemand met verward gedrag."

Het is iets waar de politie dagelijks mee geconfronteerd wordt. Vorig jaar kwamen er 9000 meldingen binnen over mensen met verward gedrag, en dan kan het gaan over mensen die een gevaar voor zichzelf of de omgeving zijn. "Omdat de gaskraan open is gedraaid of als mensen zichzelf wat willen aandoen en op het balkon staan. Maar het kan ook zijn dat er mensen met een mes staan te zwaaien of erger en dan moeten wij daartegen optreden. Een politieman of vrouw begint de dienst: die wil of mensen helpen óf boeven vangen. Maar ze staan in veel situaties tegenover patiënten die hartstikke gevaarlijk zijn en daar moeten we tegen optreden, soms met geweld", aldus Paauw.

Demonstraties

Met de demonstraties rondom de opening van het Nationaal Holocaustmuseum nog vers in het geheugen gaat de korpschef ook in op het optreden van de politie. "Als ik kijk naar de demonstratie op het Waterlooplein zijn we gewoon in charge geweest, we hebben ook mensen aangehouden. De situatie rond het museum is heel naar en heel akelig, maar als je strikt kijkt naar de veiligheid dan hebben we die opdracht uitgevoerd." Paauw verwacht dit jaar nog meer demonstraties dan vorig jaar (1600), gezien de situatie in de wereld.

Een belangrijke dag in de nabije toekomst is de Nationale Dodenherdenking op 4 mei. "We zijn er druk mee bezig en daar kan ik op dit ogenblik niet zoveel over zeggen. Maar het is een nationaal evenement, dan komt de NCTV aan boord. Dit wordt nadrukkelijk geanalyseerd en voorbereid. We moeten er rekening mee houden dat er een andere wind waait in de huidige maatschappelijke discussie", aldus Paauw. Over eventuele maatregelen voor demonstraties zegt hij dat het deel uitmaakt van scenario's: "We gaan van alle mogelijkheden uit die we kunnen bedenken en er worden wel degelijk maatregelen op voorbereid."