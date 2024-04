OBA Live: Twintig jaar THC en hoe spaar je een ton?

Deze keer in OBA Live praten we met journalist Vincent Kouters over hoe hij in vijf jaar "tonnair" is geworden en schuift muzikant Rocks aan om te praten over het twintig jarig bestaan van het eerste studioalbum van rapformatie THC.

Waar journalist Vincent Kouters eerst zijn geldzaken niet op orde had, gooide hij vijf jaar geleden zijn leven om. Hij besloot namelijk om te beginnen met sparen en zich te verdiepen in beleggen. Gaandeweg ging hij steeds bewuster met zijn geld om en stelde hij zichzelf een doel: een ton sparen om hem als zzp'er meer financiële zekerheid te geven. Dit spaardoel behaalde hij vorig jaar toen hij zogenoemd "tonnair" werd. Met zijn boek Over geld praat je wel wil Vincent taboes verbreken: "Mensen moeten meer van elkaar weten wat ze verdienen, want er heerst veel onwetendheid. Over geld praten kan daarom emanciperend werken, omdat je veel van elkaar kunt leren." Daarnaast wil Vincent laten zien dat het dus mogelijk is om ook met een modaal inkomen te sparen en te beleggen door bewuster met geld om te gaan.

Een terugblik op meer dan twintig jaar THC

Het is bijna twintig jaar gelden dat de hit Wil je weten hoe het voelt van rapformatie Tuindorp Hustler Click, afgekort THC, uitkwam. Rocky (Rocks) Soekha blikt met ons terug op de beginjaren van THC: "Het was tof om te experimenteren met muziek, maar toen ik begon had ik nooit gedacht dat het gehoord zou worden. We verkochten onze eerste cd's vanuit de kofferbak terwijl we rondreden in de stad. We hadden destijds niet door dat we zo'n groot bereik hadden." Rocks vertelt ook dat ze destijds hun geldzaken niet op orde hadden en dat hij dit achteraf anders had aangepakt. Ook in de muziekindustrie is openheid over geld dus belangrijk. Behalve in de studio, zo vertelt Rocks: "Ik heb één regel, en dat is dat er bij mij in de studio niet over geld wordt gesproken. In de studio zijn we namelijk kunst aan het maken en doe ik gewoon wat ik tof vind."