"Waar blijft de kaart van mijn kleinkinderen?" Postbode hield maandenlang brieven achter

Ruud Mercks had al maandenlang in de gaten dat er iets mis was met zijn post. "In de app zagen we wat we konden verwachten. En dan kwam het niet." Sommige stukken kwamen aan met flinke vertraging. "Maar we zijn ook gewoon dingen kwijt."

Mercks had al enkele keren PostNL laten weten dat er iets niet in de haak was met de bezorging. Rond het Paasweekend kreeg het bedrijf een melding die het raadsel oploste: de stukken lagen bij de bezorger thuis. "Uit onderzoek bleek dat over een periode van ongeveer een jaar de postbezorger steeds kleine hoeveelheden post thuis bewaarde voor de wijken met postcodes 1078 en 1079", legt een woordvoerder uit.

PostNL zegt de situatie erg vervelend te vinden. "De bewoners ontvangen van ons deze week nog een brief met een toelichting en een telefoonnummer waar ze terecht kunnen met vragen." Post die onbeschadigd is wordt de komende tijd nabezorgd. Een andere postbode neemt de werkzaamheden van de bezorger in kwestie over.

Beter laat dan nooit

Mercks zegt de afgelopen tijd veel post te hebben misgelopen, onder meer van de gemeente en van de Belastingdienst. "Maar ook een kaart van mijn kleinkinderen." Hun eerste zelfgeschreven ansichtkaart ooit, aldus Mercks, die hoopt de kaart alsnog snel te ontvangen. Dat dat een half jaar na de verzending is, deert hem niet. "Beter laat dan nooit," lacht hij.