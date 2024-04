Een coffeeshop op de Molukkenstraat in Oost is overvallen. Rond 22.30 uur bedreigde een man met een mes het personeel van de zaak.

Na de overval sprong hij bij iemand achterop een fatbike en vluchtte. Het is niet duidelijk of er wat buit is gemaakt.

Ten tijde van de overval was alleen nog personeel in de zaak aanwezig. Niemand raakte gewond. De politie onderzoekt de zaak.