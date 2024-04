Grote verkeerscontrole bij Schiphol: 16 auto's in beslag genomen en tienduizenden euro's geïnd

Op de Ceintuurbaan Zuid hield de Koninklijke Marechaussee samen met Dienst Infrastructuur (LE infra Amsterdam), Belastingdienst en de RDW gisteren een controle. Daarbij werden zestien auto's in beslag genomen en 68.000 euro geïnd. Ook waren er diverse overtredingen, zoals rijden zonder tenaamstelling en illegale arbeid. "We hebben van 10.00 tot 16.00 uur honderden auto's gecontroleerd", vertelt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee aan AT5.

Meerdere personen werden beboet voor het overtreden van de wet. Zo reden er weggebruikers zonder tenaamstelling en was er in een enkel geval sprake van illegale arbeid. De woordvoerder legt uit dat onder illegale arbeid in dit geval een toerist werd gecontroleerd die voor een bedrijf in Nederland aan het werk was. "Dit mag uiteraard niet en dan treden wij op."

Het bedrag van 68.000 euro bestaat volgens de woordvoerder voor een groot deel uit openstaande boetes van de Belastingdienst.