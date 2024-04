Vrouwenteam WV-HEDW in actie tegen schorsing non-binaire keeper Jays

De vrouwen van voetbalclub WV-HEDW uit Watergraafsmeer staan op tegen de KNVB. Volgens de regels van de voetbalbond mag keeper Jays niet met het vrouwenteam meespelen omdat Jays geen vrouw is. Maar een man is de keeper ook niet. Jays is non-binair, en voelt zich man noch vrouw. Toch werd Jays door de KNVB drie wedstrijden geschorst vanwege de M in diens paspoort. En dat pikken Jays teamgenoten niet.

Jays is geboren als meisje, ging in transitie van vrouw naar man, maar kwam er uiteindelijk achter dat die non-binair is. Jays speelde na de transitie nog voor een mannenteam maar dat voelde niet goed. Jays stopte een tijd met voetballen, totdat die een uitnodiging kreeg om mee te spelen met de vrouwen van WV-HEDW. Daarvoor was het nodig om dispensatie bij de KNVB te vragen. Teamgenoot Tessa Stolk: "Die dispensatie hebben we niet gekregen. Toen hebben we als club en als team besloten om ons er niet aan te houden en Jays gewoon mee te laten spelen."

De laatste twee seizoenen stond Jays bij de vrouwen onder de lat en dat ging zonder problemen, zegt een andere teamgenoot van Jays, Isa Verhulst. "Omdat we elke wedstrijd van tevoren vragen aan de tegenstander: 'zijn jullie er oké mee, dit is de situatie, is dat goed?'." Ook een tegenstander uit Alkmaar leek het allemaal prima te vinden, maar diende achteraf tóch een klacht in bij de KNVB. De voetbalbond besloot Jays voor drie wedstrijden te schorsen.

'We willen graag dat iedereen kan meevoetballen, maar in dit geval is het alleen niet mogelijk in de competitie voor vrouwen. Jays’ geregistreerd geslacht in het paspoort is namelijk man en zo hebben we het dispensatieverzoek dus ook behandeld. In de competitie voor vrouwen mogen geen mannen uitkomen, dus het dispensatieverzoek is afgewezen en daarmee was Jays niet gerechtigd om in deze wedstrijd mee te spelen. Overigens mogen vrouwen als zij dat willen wel meedoen in de competitie voor mannen'

De club uit Amsterdam heeft een verweerschrift naar de KNVB gestuurd. Isa: "Ze promoten heel erg dat ze inclusief en divers zijn. Dat valt dus vies tegen als het erop aankomt."

Sfeeractie

Zolang de voetbalbond niet op het verweerschrift heeft gereageerd mag Jays weer onder de lat staan. Dus misschien ook volgende week, als de Amsterdamse club op bezoek gaat bij de klagende tegenstander uit Alkmaar. "Het plan is dat we een spelersbus gaan regelen", zegt Isa. "Die willen we gaan versieren met lhbtiq+vlaggen, we gaan aanvoerdersbanden dragen met de vlag, en we hebben natuurlijk allemaal mensen mee die spandoeken bij zich hebben. We hopen dat we daarmee een statement kunnen maken. Dat we echt verandering willen zien."

Duitsland als voorbeeld

In Duitsland mogen non-binaire en trans voetballers inmiddels zelf kiezen of ze in de mannen- of vrouwenploeg spelen. "Dat willen we uiteindelijk ook hier bereiken", zegt Tessa. "Dat de KNVB het zo inclusief mogelijk maakt voor iedereen om mee te doen. Dat iedereen gewoon het team mag kiezen waarin die wil spelen."