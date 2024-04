Crisis bij Ajax compleet: Feyenoord bezorgt Ajax grootste nederlaag ooit in eredivisie

Nooit eerder leed Ajax zo'n zware nederlaag in de eredivisie tegen Feyenoord. De Amsterdammers verloren met 6-0 en die score had nog veel hoger kunnen oplopen. Bijna zestig jaar geleden werd het 9-4 (1964) tegen de Rotterdammers. Johan Cruijff, Sjaak Swart en Wim Suurbier speelden toen mee.

Eerder dit seizoen werd de wedstrijd in Amsterdam gestaakt bij een 3-0 stand in het voordeel van Feyenoord. Een paar dagen later werd De Klassieker zonder publiek uitgespeeld en eindigde de wedstrijd in 4-0. Voorafgaand aan de wedstrijd van vandaag waren er geen problemen in en om het stadion. Er waren zoals de laatste jaren gebruikelijk geen uitsupporters aanwezig.

In de zonovergoten Kuip kon Ajax wel weer beschikken over Brian Brobbey. De spits was echter nog niet fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen. Daardoor stond Steven Bergwijn in de punt van de aanval bij de Amsterdammers. Zoals verwacht had Feyenoord de overhand in de openingsfase en werd Ajax behoorlijk teruggedrongen.

Dávid Hancko was dicht bij de openingstreffer voor de thuisploeg. Halverwege de eerste helft kwam Ajax wel goed weg. Sivert Mannsverk kreeg de bal tegen zijn onderarm na een voorzet van Yankuba Minteh, maar de arbitrage besloot geen strafschop toe te kennen.

Lek als een mandje

In de 34e minuut brak Feyenoord de wedstrijd open. Minteh snoepte de bal af na naïef dribbelen van Ahmetcan Kaplan. Hij stak Igor Paixão weg, die de 1-0 binnen tikte. Slechts 1 minuut en 50 seconden later lag de tweede er ook in. Dit keer ging Jorrel Hato hopeloos de fout in, waarna Feyenoord snel naar de goal ging en Minteh de voorzet vanaf rechts binnenschoot: 2-0. Wat volgde was een schiettent voor het doel van Gerónimo Rulli. Tot overmaat van ramp kopte Hancko op slag van rust ook nog de 3-0 tegen de touwen.

