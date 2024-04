Niet te betalen: Amsterdamse kamer, studio en appartement nu duurste van Europa

Of het nu om een kamer, studio of appartement gaat, in geen stad in Europa betaal je er zoveel huur voor als in Amsterdam. Dat blijkt uit een rapport van huurplatform HousingAnywhere.

Volgens het platform ligt de gemiddelde huur van Amsterdamse appartementen rond de 2.275 euro, ongeveer net zoveel geld als een jaar eerder. Rome staat tweede op die lijst. In de Italiaanse hoofdstad kost een vergelijkbaar onderkomen gemiddeld tweeduizend euro. In Parijs, derde op de lijst, is de gemiddelde huur met 1.862 al een stuk lager dan hier.

Ook de maandelijkse huur van een kamer, die hier rond de 963 euro ligt, blijkt uitzonderlijk hoog te zijn. Amsterdam wordt in deze categorie gevolgd door twee andere Nederlandse steden: Utrecht en Den Haag (beide 850 euro per maand). Dat een kamer in Amsterdam de duizend euro nadert, bleek eerder ook al uit gegevens van dochteronderneming Kamernet.

Dan de studio's, die kosten in Amsterdam gemiddeld 1.740 euro per maand. Volgens HousingAnywhere komt dat neer op gemiddeld 51 euro per vierkante meter. De gemiddelde huur ligt zo'n tweehonderd euro hoger dan in Den Haag, met 1.525 tweede op de lijst en nummer drie München (1.499 euro per maand).