Bewoners bij Weespertrekvaart wachten nog altijd op brug: "Hoelang gaat het nog duren?"

Bewoners van de nieuwe wijken Omval, Overamstel en Bajeskwartier moeten nog even geduld hebben, want de opening van een nieuwe brug wordt uitgesteld. Op 4 april zou de Solitudobrug in gebruik worden genomen, maar voorlopig blijft het brugdek open staan. Bij het testen van de brug werd duidelijk dat die nog niet goed functioneert. Een nieuwe openingsdatum is nog niet bekend, laat de gemeente in een reactie weten.

De Solitudobrug, ook wel bekend als Weespertrekvaartbrug, verbindt de Weespertrekvaartbuurt met de Watergraafsmeer. Die verbinding is erg welkom voor de bewoners van de buurt die ruim 3.000 woningen gaat tellen, waarvan een deel al wordt bewoond. Ook de bijna driehonderd studenten die er al ruim een half jaar wonen, hebben nu slechts één tunnel die hen verbindt met de rest van de stad. "Wij wonen hier sinds september en sindsdien is er nauwelijks aan de brug gewerkt. We hadden verwacht dat die nu open zou zijn, maar moeten dus nog langer wachten", vertelt student Sterre.

De wijk zou eigenlijk vier toegangswegen hebben, maar een fietstunnel ter hoogte van de Amstelstroomlaan is afgesloten vanwege bouwwerkzaamheden. Dus fietsen studenten om via de Omval, voordat ze hun weg vervolgen richting de Watergraafsmeer. Studenten die college volgen of sporten op het Science Park kunnen nu alleen de wijk uit door om te fietsen via de ring Zuid of via de fietstunnel voorbij metrostation Spaklerweg. De route over de nieuwe brug zou vijf tot tien minuten sneller zijn, zegt Sterre: "Ik schaatste veel op de Jaap Eden. Het omfietsen kostte me twee keer zoveel tijd als nodig was. Alles in Oost is verder fietsen zonder de brug."

Quote "De gemeente heeft gemist hoe belangrijk deze brug is voor de wijk" Yoav Weinberg - student en bewoner Bajeskwartier

Yoav Weinberg woont in het studentencomplex en wacht al een tijd op de opening van de brug: "Wij zijn de eerste bewoners hier, maar binnenkort zijn de volgende projecten af. Die brug is heel belangrijk voor de wijk, maar dat heeft de gemeente misschien gemist." Nathan, een andere student, woont ook in de wijk. Hij probeert het positief in te zien: "Ik zou er vooral last van hebben als de brug eerder wel open was geweest. Maar ja, nu moet ik op weg naar Oost wel omfietsen, dat is gewoon irritant."

Extra vaart Yoav schreef een e-mail aan wethouder Reinier van Dantzig, verantwoordelijk voor Woningbouw en Ruimtelijke Ordening. Daarin vroeg hij wanneer de brug in gebruik wordt genomen. De wethouder antwoordde hem persoonlijk: "De aannemer onderzoekt nu waarom de brug niet 100% functioneert. Als die weet wat de oorzaak is van het euvel en weet hoe dat te verhelpen, kunnen wij een hernieuwde datum inplannen voor de opening." De student zegt te begrijpen dat nieuwbouw soms vertraging oploopt. Hij is al lang blij dat hij geschikte woonruimte heeft gevonden in Amsterdam. Toch voelt hij ook frustratie als hij weer langs de openstaande brug fietst. "Hoelang kan het duren, zet er gewoon wat extra vaart achter." Een woordvoerder van de gemeente laat in een reactie weten: "Uit tests bleek dat er vooral problemen zijn met het openen en sluiten van de brug. Van de studenten vragen we helaas nog meer geduld."

Het vierkant is de plaats van studentencomplex De Toekomst aan het Bijdorpplantsoen. De ovaal rechtsboven staat voor de Solitudebrug. De twee ovalen links zijn de fietstunnels, waarvan alleen de bovenste nu open is voor verkeer. - Apple Maps