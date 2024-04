Hoe krijg je die torenhoge Amsterdamse huren toch omlaag?

Volgens een onderzoek van HousingAnywhere, een internationale, commerciële huuraanbieder die bijna 70.000 accommodaties in 28 landen vergeleek in het eerste kwartaal van dit jaar, is Amsterdam de duurste huurstad van Europa. Ook Stichting !WOON ziet dat huren in de stad steeds duurder wordt. Om dat te beteugelen ligt alle hoop van de Stichting gevestigd op de wet betaalbare huur, waar eind deze maand over gestemd wordt in de Tweede Kamer.

Volgens het platform staan we bovenaan de ranglijst met een gemiddelde huurprijs van 2275 euro per maand voor een appartement, 1740 euro voor een studio en 963 euro voor een kamer. "De stad is in trek maar negatieve kant zijn de huurprijzen die voor Amsterdammers niet meer op te brengen zijn", vertelt Gert Jan Bakker van Stichting WOON! Opvallend is ook dat Amsterdam niet als enige bovenaan in het rijtje staat. Zo zijn Utrecht en Den Haag ook terug te zien in de top vijf, en zelfs in de top drie als het om studentenkamers gaat. "Het is geen wetenschappelijk onderzoek. Maar is wel zo dat gemiddelde prijs voor een kamer rond de 1000 euro zit. Dat is gekkenwerk", vertelt Bakker.

Ook de gemeente beaamt dat huren heel duur is in de stad, maar wil wel benadrukken dat deze cijfers vanuit een overzicht van het aanbod van een heel specifieke aanbieder komen. "Het gaat dan voor het merendeel om gemeubileerde woningen inclusief nutsvoorzieningen. De aanbieder geeft zelf aan dat 70% van de huurders uit het buitenland komt en hooguit een jaar in Amsterdam woont. Het is dus geen beeld van het volledige woningaanbod in Amsterdam", aldus een woordvoerder.

Wet betaalbare huur Volgens Stichting !WOON is er hoop dat we volgend jaar lager op het lijstje staan. Dat heeft te maken met de wet betaalbare huur van Hugo de Jonge, waar eind deze maand over gestemd wordt in de Tweede Kamer. Als die wet wordt aangenomen zullen er meer woningen van de vrije sector naar de gereguleerde sector verschuiven is de voorspelling van Bakker. Hij legt uit: "Elke woning heeft een uniek aantal punten, hoe meer punten, hoe hoger de huur. Een woning met meer dan 142 punten, komt in de vrije sector. Dan mag de verhuurder vragen wat hij wil. Volgens het nieuwe wetsvoorstel gaat die grens omhoog, naar 186 punten, waardoor meer woningen in de gereguleerde sector gaan komen". Daarbij is er nog een voordeel. "Een andere belangrijke punt uit deze wet is dat het puntenstelsel dwingend wordt en dat de gemeente boetes mag gaan uitdelen", zegt Bakker. Ook de gemeente laat weten voorstander te zijn van de wet. "Want de gemeente kan de huurprijzen nu niet zelf reguleren. Met het reguleren van de huurmarkt hopen we op een groot effect op de betaalbaarheid van het wonen in Amsterdam", vertelt een woordvoerder.