Of het nu om een kamer, studio of appartement gaat, in geen stad in Europa betaal je er zoveel huur voor als in Amsterdam. Buurtbewoners hebben aan de Cornelis Vermuydenstraat met bloemen en briefjes een kleine herdenkingsplek ingericht voor Carlos Luege Gonzalez. Dat en meer in het AT5 Nieuws van dinsdag 9 april gepresenteerd door Fabiënne Mucuk.