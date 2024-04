Te weinig waardering voor mbo-studenten bij stage: "Worden gezien als een gratis hulpje"

Dat het tijd wordt voor meer waardering voor mbo-stages vinden ook de aanwezige studenten. "Ik merk dat heel veel stageplekken je voornamelijk zien als gratis hulpje. Zeker in de bouw-sector", vertelt een student meubelmaker. "Laten we elke stagiair een minimumloon geven. En als dat niet kan, bijvoorbeeld in de vorm van een maaltijd of gereedschappen", vertelt hij.

Veertig bedrijven, van Kesbeke tot Ajax, ondertekenden het pact. Verantwoordelijk wethouder Soufyan Mbarki legt uit wat dat pact precies inhoudt: "In Amsterdam gaan we met deze veertig bedrijven de afspraak maken dat de stagevergoeding gelijk getrokken wordt met hbo'ers en wo'ers. Ik zie ook veel enthousiasme bij andere bedrijven die willen aanhaken. Mbo'ers gaan zich daarmee gezien en gewaardeerd gaan voelen".

Koningin Máxima was aanwezig bij het ondertekenen en praatte na afloop na met wat studenten. Waar zij zelf graag stage zou willen lopen, wist ze zo snel geen antwoord op. "Maar ik denk dat het belangrijk is dat de jongeren vandaag in Amsterdam de kans krijgen op een stage, goede begeleiding en een vergoeding", aldus de koningin.