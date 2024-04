OBA gefrustreerd over gedeeltelijke sluiting bibliotheken: "Zelfs beveiliging helpt niet"

De bibliotheken in Osdorp en Slotermeer zijn tijdelijk vanaf 13.30 uur 's middags niet meer open voor iedereen. Alleen leden, mensen die deelnemen aan activiteiten of bezoekers van de studiezalen mogen naar binnen. Reden is de overlast die veroorzaakt wordt door jongeren. "Zonde", vinden veel bezoekers. De OBA zelf vindt het heel frustrerend dat dit nodig is: "Blijkbaar is de beveiliging die we al hebben niet eens genoeg om overlast buiten te houden."

AT5

De maatregel bestaat al sinds 27 maart, liet stadsdeelvoorzitter Emre Ünver gisteren in de stadsdeelcommissie weten. Volgens hem is een incident bij de OBA Osdorp de directe aanleiding "Maar daarbij speelt mee dat er op beide locaties sprake is van onrust en overlast. Medewerkers voelen zich daarbij niet veilig." 'Bespugen' Een woordvoerder van de OBA vertelt aan De Telegraaf dat een kleine groep jongeren al langere tijd voor overlast zou zorgen en dat ze niet aanspreekbaar zijn op hun gedrag. In de krant zegt stadsdeelcommissielid Tanay Bilgin (FvD) dat de jongeren zich schuldig maken aan 'bespugen van personeel', 'smijten met boeken' en 'brutaal koffie op de grond gooien'. Sanne Walvisch van de OBA: "Het is enorm frustrerend dat we niet kunnen bieden wat we willen. We zijn er voor iedere Amsterdammer zijn en we groeien in dienstverlening: ook bijvoorbeeld hulp bij huiswerk en belastingaangiften."

Quote "Blijf met jullie handen af van onze lieve bibliotheekmedewerkers" Stadsdeelvoorzitter Emre ünver

Mensen in de buurt die vaak bij de OBA in Osdorp komen staan ervan te kijken: "Een tijdje terug stond er nog niemand, nu ineens heeft de OBA beveiligers en is het hier eerder gesloten. Ik zoek gewoon een plek om te studeren en dan kan dat niet." Een andere vrouw: "Mijn dochter chillt hier vaak even na school. Dus ook die kinderen hebben dit nodig." De stap ná beveiliging Volgens Ünver geldt de maatregel nog tot halverwege deze maand. Daarna wordt zal er meer toezicht en handhaving op de OBA worden ingezet. Ook zijn er gesprekken met de scholen in de omgeving. Ünver waarschuwt jongeren dat ze 'uit de anonimiteit' worden gehaald als ze opnieuw de fout ingaan. Ook kunnen ze dan een huisbezoek verwachten. "Ik snap niet dat het dan helemaal dicht moet, dan verpest je het voor iedereen", zegt een vader die met zijn zoon boeken terug komt brengen. Een andere bezoeker: "Zet beveiliging neer, dan is het opgelost." Maar juist die beveiliging was er al. "In grote vestigingen zijn dat meerdere beveiligers, hier hebben we er één naast alle medewerkers", vertelt Walvisch. "Ik vind het heel treurig om te zien dat zelfs beveiliging die jongeren niet tegenhoudt." De OBA is samen met de gemeente en andere partners aan het uitzoeken hoe ze de overlast preventief kunnen weren: "Dit is natuurlijk het allerlaatste wat we willen." "Blijf met jullie handen af van onze lieve bibliotheekmedewerkers", aldus Ünver. "Er kan geen enkele aanleiding of rechtvaardiging zijn voor het gedrag dat hier getoond wordt. Gedraag je snel."