Explosie bij portiekwoning Slotermeer, ook schade aan auto's

Bij een portiekwoning aan de Louis Couperusstraat in Slotermeer heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Verderop in de straat zijn ook meerdere auto's beschadigd. De politie onderzoekt de zaak.

De explosie, die volgens de politie waarschijnlijk rond 2.30 uur plaatsvond, werd pas rond 9.00 uur door voorbijgangers ontdekt. Op dit moment is een deel van het voetpad voor het gebouw afgezet. De forensische opsporing doet onderzoek.

Ook de twee auto's die beschadigd zijn geraakt, worden onderzocht. Het is nog onduidelijk hoe de beschadigingen zijn veroorzaakt. Mogelijk is er een tweede explosie geweest, zegt een politiewoordvoerder.

Verder onderzoekt de politie of de graffiti die op de naastgelegen deur gespoten is verband houdt met de explosie. Op de deur is onder meer een euroteken, een klok en een '6' gekalkt, aldus de woordvoerder.

Mensen die meer weten wordt gevraagd zich bij de politie te melden. De woordvoerder benadrukt dat dat ook anoniem kan via het nummer 0800-7000.