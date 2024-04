Drie gewonden bij zwaar ongeluk Burgemeester Stramanweg, auto belandt in boom

Een groot ongeluk op de Burgemeester Stramanweg vanmiddag. Op het kruispunt nabij de A2 kwamen daar twee auto's met elkaar in botsing. Zoals het er nu naar uitziet zijn er drie inzittenden gewond geraakt. Alle drie zijn ze naar het ziekenhuis gebracht.

Beide voertuigen zijn flink beschadigd. Een van de auto's raakte een groot deel van de neus kwijt. De andere auto kwam pas in de berm tot stilstand. Op beelden is te zien dat het voertuig in de bomen hangt.

Naast politie en ambulance werd ook een traumahelikopter opgeroepen om ter plekke medische hulp te bieden. Er wordt ook onderzoek gedaan door forensisch rechercheurs die gespecialiseerd zijn in verkeersongevallen. Een groot deel van de weg is daarom afgezet.