Kunst van Micky in de rectorswoning, rocken met de Herman Brood-talenten en Eid al-Fitr

Martin Garrix, Meau en Snelle: ze zijn allemaal begonnen bij de Herman Brood Academie. De HBA On Tour is al vijftien jaar lang de springplank voor muzikaal talent. Ieder jaar spelen bands van de academie in verschillende zalen in het land. En er is natuurlijk maar een plek waar je de tour het best kunt eindigen: Paradiso.

De ramadan zit er weer op en dat betekent feest. Eid al-Fitr, het Suikerfeest, werd onder meer gevierd in de Tolhuistuin in Noord. De organisatie was in handen van In My Backyard, een project van de stichting Warm Welkom. In My Backyard heeft als doel om via buurtgroepen locals te verbinden met vluchtelingen die in de buurt zijn komen wonen. En dat lukte prima in de tuin van de Tolhuistuin.

Het leven van Micky Hoogendijk was een wervelwind, maar nu is ze na 18 jaar weer neergestreken in Amsterdam. En niet zomaar op een plek, maar namelijk in de rectorswoning van het Amsterdams Lyceum in Zuid. De school kon het pand niet meer betalen en Micky greep haar kans. Ze knapte de boel eigenhandig op en maakte er een geweldige atelierwoning van. De tuin dient als expositieruimte voor haar bronzen beelden.