Verdachte auto met mogelijke explosieven weggesleept door politie, buurt vrijgegeven

Het gevaar bij flat Gooioord in Zuidoost is geweken. De verdachte auto waar mogelijk explosief materiaal was aangetroffen is door de politie weggetakeld. Er is 'iets' in de auto gevonden, dat wordt verder onderzocht, laat een politiewoordvoerder weten. Vanmorgen vroeg werd bij Gooioord de omgeving ruim afgezet vanwege de verdachte situatie, de linten zijn weggehaald en de politie is er weer ervandoor. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) deed onderzoek.