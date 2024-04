Buurt geschrokken na explosie waarbij zwangere vrouw gewond raakte: "Het hele gebouw trilde"

Door de explosie is een kleine brand ontstaan, waardoor een bewoonster die zwanger is, rook inademde. De vrouw is ter controle naar een ziekenhuis overgebracht. "Inmiddels is ze ontslagen, maar ze is nog altijd zeer ontdaan", aldus een politiewoordvoerder. "Dit raakt haar natuurlijk enorm."

Bewoners in Zuidoost schrokken zich rot van de knal, die rond 00.45 uur te horen was. "Ik trilde echt, hield de baby dicht tegen me aan. Het hele gebouw trilde", vertelt een vrouw. "Keihard straffen, want dit kan echt niet", zegt een ander. "Je schrikt ervan, maar je kunt ook zomaar gewond raken door de flauwekul van die gasten."