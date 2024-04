Jeugdvrienden uit de Jordaan komen na 60 jaar nog steeds samen: "Grootse avonturen meegemaakt"

Een groep mannen in het buurthuis in de Jordaan die luidkeels 'Geef mij maar Amsterdam' zingen met elkaar. Op het oog niet heel bijzonder, maar de onderlinge band tussen de mannen gaat al tientallen jaren terug, tot aan de basisschool aan toe.

Eens per maand komen ze bij elkaar. Om te kaarten, bij te praten en het gevoel van de Jordaan met elkaar te delen. Sommige mannen verlieten hun buurt in de Jordaan nooit, anderen waaiden uit over de provincie. "De ene woont in Hoorn, de ander in Weesp en er zijn nog een paar die ook in Zandvoort wonen", vertelt de 78-jarige Joop Papavoine.

Appgroep

Voor hem is de maandelijkse terugkeer naar de Jordaan goud waard. Naast zijn komst, zijn er dus anderen die ook terugkeren naar hun geliefde buurt. Frans Langerijs woont nog in de Jordaan, is een vaste gast in het buurthuis en besloot een appgroep aan te maken met al zijn vrienden van vroeger. "Wij hebben de grootste avonturen meegemaakt", vertelt Langerijs. "Maar we hoeven ze niet groter te maken, want ze waren geweldig. Er wordt heel weinig aangedikt. Het wordt misschien een klein beetje overdreven om het even leuker te maken, maar het gros klopt."

'Allemaal onzin'

Volgens Papavoine is de charme dat de gesprekken enorm uiteenlopen, maar dat de lach centraal staat. "Dat is nou typisch, dat het allemaal onzin is, dollen, grappen en grollen", beschrijft hij wat er aan tafel gebeurt. Op de vraag waar de vrouwen zijn, antwoordt zijn jeugdvriend Frans: "We hebben allemaal vrouwen uit verschillende buurten dus die kennen elkaar niet zo goed als wij elkaar kennen", legt hij uit. "Dus als je die erbij haalt, dan is de match van vroeger er toch niet? Dat is toch logisch."