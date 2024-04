Kale & Kokkie zien Ajax naar de kloten gaan: "Het is 5 voor 12, tijd voor harde leiding en sturing"

Ja, het was een mokerslag, van het veld worden geveegd in de Kuip. Kale & Kokkie zijn er inmiddels van overtuigd dat het dit seizoen voor Ajax niet beter wordt. Waar het volgens het duo nu om gaat: kappen met list en bedrog, met modder gooien, straatjes schoonvegen en de vriendjespolitiek. De hele club is van links naar rechts toe aan een nieuw begin. "Je kan Van Praag en de hele Raad van Commissarissen gewoon niet meer serieus nemen. Ze brengen de hele club naar de kloten." En oh ja: zondag wacht de confrontatie met Twente nog.