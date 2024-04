Ontvoering na vechtpartij in Buitenveldert, politie zoekt getuigen

In Buitenveldert is naar nu bekend is geworden op woensdagmiddag 10 april een ontvoering geweest. Aan de Teilingen zou een vechtpartij hebben plaatsgevonden, waarna een persoon in een auto werd meegenomen. De ontvoerde man is door de politie ongedeerd gevonden en ook is er een verdachte aangehouden. De recherche doet een oproep aan getuigen om zich te melden.