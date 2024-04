Meerdere schoten gelost op woning aan Piet Mondriaanstraat

Op een woning aan de Piet Mondriaanstraat in Nieuw-West zijn vannacht meerdere schoten gelost. De persoon die in de woning aanwezig was, raakte niet gewond. "We troffen aan de achterzijde van de woning meerdere hulzen aan, er is meerdere keren in het raam van de woning geschoten", vertelt een woordvoerder van de politie aan AT5.